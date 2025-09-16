Redford ha recitato in molti grandi classici, tra cui Butch Cassidy (1969), La stangata (1973) e Tutti gli uomini del presidente (1976).

L’attore Robert Redford, icona del cinema americano degli ultimi sessant’anni, è morto a 89 anni nello Utah, ha annunciato la sua agente Cindi Berger.

Sostenitore del Partito democratico, difensore delle tribù indiane e dei grandi paesaggi americani, e fondatore del Sundance film festival, diventato il punto di riferimento del cinema indipendente internazionale, Redford ha cercato per tutta la vita di percorrere la propria strada, prendendo anche a volte le distanze da Hollywood.

I grandi studios gli hanno offerto circa settanta ruoli, per lo più personaggi positivi, impegnati (I tre giorni del condor), romanzeschi (Il grande Gatsby) o che ispiravano simpatia, anche quando interpretava truffatori, come in Butch Cassidy e La stangata.

In particolare, ha recitato in ben sette film diretti da Sydney Pollack.

Anche se nel 2002 ha ottenuto un Oscar alla carriera, non è mai stato premiato come attore per un determinato film, anche se molte delle sue interpretazioni sono state acclamate dalla critica, come in Corvo rosso non avrai il mio scalpo! (Palma d’oro a Cannes nel 1972), Tutti gli uomini del presidente (quattro Oscar nel 1977) e La mia Africa (7 Oscar nel 1986).