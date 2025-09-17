Secondo Florenta, “ci sono stati 85mila attacchi informatici contro le infrastrutture elettorali e massicce campagne di disinformazione e manipolazione condotte attraverso i social network.

Georgescu, 63 anni, è accusato di “complicità in un tentativo di commettere atti contro l’ordine costituzionale e di diffusione di false informazioni”, si legge nel comunicato della procura.

Il 6 dicembre 2024 la corte costituzionale romena aveva annullato le elezioni presidenziali, il cui secondo turno era previsto due giorni dopo, a causa del sospetto di interferenze russe. Nel primo turno Georgescu, filorusso e contrario agli aiuti all’Ucraina, era arrivato in testa a sorpresa con quasi il 23 per cento dei voti.

In seguito gli era stato vietato di ricandidarsi, e questo aveva causato un’ondata di proteste, in alcuni casi violente.