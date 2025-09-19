Dopo la sentenza del 16 settembre contro alcuni ex leader guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), il 18 settembre il tribunale incaricato di giudicare i crimini commessi durante sessant’anni di conflitto armato in Colombia ha condannato per la prima volta degli ex militari. Dodici ex membri delle forze armate, tra cui due ex colonnelli, sono stati riconosciuti colpevoli di 135 omicidi e sparizioni forzate di civili commessi tra il 2002 e il 2005. Le condanne sono legate al cosiddetto scandalo dei “falsi positivi”, in cui i militari uccidevano civili presentandoli come guerriglieri caduti in combattimento.

Iscriviti a

Sudamericana Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Sudamericana Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì. Vedi tutte le newsletter

Gli ex militari sono stati condannati a pene alternative al carcere, come prevede la giustizia riparativa della Giurisdizione speciale per la pace (Jep), creata in seguito all’accordo di pace del 2016 tra il governo e le Farc. Posti in libertà vigilata, nei prossimi otto anni dovranno svolgere lavori socialmente utili in memoria delle vittime, partecipando tra le altre cose alla costruzione di monumenti e centri comunitari in aree al confine con il Venezuela, dove avevano prestato servizio. Migliaia di giovani, in maggioranza in condizioni di povertà, erano stati uccisi dai militari durante il conflitto con le Farc. L’obiettivo era migliorare i dati sulla lotta alle organizzazioni guerrigliere in modo da ottenere benefici, tra cui congedi e onorificenze. “Nessun colombiano avrebbe dovuto morire a causa di una rete criminale che selezionava, assassinava e faceva sparire persone innocenti, con l’unico scopo di trasformarle in dati statistici”, ha dichiarato il giudice Alejandro Ramelli.