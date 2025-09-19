“Un cittadino giordano alla guida di un camion di aiuti umanitari diretto a Gaza ha ucciso due soldati israeliani al valico di frontiera di Allenby”, ha confermato sul social network X il ministero degli esteri israeliano.

Il governo giordano ha chiarito che l’attacco è stato compiuto da un autista giordano alla guida di un camion di aiuti umanitari diretto nella Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha riferito di averlo “neutralizzato” (ucciso, ndr).

Il 18 settembre due soldati israeliani sono stati uccisi al valico di frontiera di Allenby, tra la Cisgiordania occupata e la Giordania, hanno annunciato le autorità israeliane.

Le vittime sono due uomini di 20 e 60 anni, ha dichiarato il servizio medico d’emergenza israeliano Magen David Adom, precisando che l’attacco è stato condotto a colpi di arma da fuoco.

L’esercito israeliano ha poi riferito che si trattava di soldati.

Il ministero degli esteri giordano ha affermato in un comunicato che è stata aperta un’inchiesta e che l’autore dell’attacco è stato identificato come Abdel Mutaleb al Qaissi, 57 anni, “un civile che lavorava da tre mesi come autista per la consegna degli aiuti umanitari a Gaza”.

La Giordania ha condannato l’attacco, definendolo “una minaccia per gli interessi del regno e per la sua capacità di fornire aiuti umanitari agli abitanti della Striscia di Gaza”.