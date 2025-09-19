Il 18 settembre almeno undici persone sono morte in due attentati nella provincia del Belucistan, nel sudovest del Pakistan, hanno riferito il giorno dopo all’Afp alcuni funzionari locali.
L’Esercito di liberazione del Belucistan (Bla), un gruppo separatista che a marzo aveva condotto una grande operazione con presa di ostaggi su un treno, ha rivendicato uno dei due attacchi.
“Un’autobomba guidata da un attentatore suicida ha colpito un autobus con a bordo membri delle forze di sicurezza, uccidendone almeno tre, nel distretto di Kech”, al confine con l’Iran, ha affermato un alto funzionario locale.
Un altro funzionario ha aggiunto che l’attacco ha causato anche “27 feriti, dodici dei quali gravi”.
|
Iscriviti a
In Asia
|
Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.
|Iscriviti
|
Iscriviti a
In Asia
|
Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.
|Iscriviti
In un secondo attacco, che non è stato ancora rivendicato, un attentatore suicida ha ucciso sei civili a meno di un chilometro dal valico di frontiera di Chaman, che collega il Belucistan alla provincia afgana di Kandahar, ha dichiarato Imtiaz Ali Baloch, un alto funzionario locale.
“Cinque lavoratori che si trovavano sotto una pensilina vicino a una stazione di taxi sono morti nell’esplosione, e un sesto è deceduto per le ferite riportate mentre veniva trasferito in un ospedale di Quetta”, il capoluogo del Belucistan, ha aggiunto.
La provincia, che confina con l’Iran e l’Afghanistan, è ricca di minerali e idrocarburi, ma il 70 per cento degli abitanti vive al di sotto della soglia di povertà.
Il Bla sostiene di battersi contro il governo centrale e gli investitori stranieri per evitare che si approprino delle risorse locali, ma conduce spesso attentati contro i civili.
Nel 2024 il Belucistan ha registrato il più forte aumento delle violenze tra le province del Pakistan. Secondo il Centro per le ricerche e gli studi sulla sicurezza di Islamabad, l’aumento rispetto al 2023 è stato del 90 per cento, con 782 morti.
Dal 1 gennaio 2025, secondo un conteggio dell’Afp, più di 460 persone, in maggioranza membri delle forze di sicurezza, sono state uccise dai gruppi armati attivi nel Belucistan e nella vicina provincia di Khyber-Pakhtunkhwa.