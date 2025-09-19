Un altro funzionario ha aggiunto che l’attacco ha causato anche “27 feriti, dodici dei quali gravi”.

“Un’autobomba guidata da un attentatore suicida ha colpito un autobus con a bordo membri delle forze di sicurezza, uccidendone almeno tre, nel distretto di Kech”, al confine con l’Iran, ha affermato un alto funzionario locale.

L’Esercito di liberazione del Belucistan (Bla), un gruppo separatista che a marzo aveva condotto una grande operazione con presa di ostaggi su un treno, ha rivendicato uno dei due attacchi.

Il 18 settembre almeno undici persone sono morte in due attentati nella provincia del Belucistan, nel sudovest del Pakistan, hanno riferito il giorno dopo all’Afp alcuni funzionari locali.

In un secondo attacco, che non è stato ancora rivendicato, un attentatore suicida ha ucciso sei civili a meno di un chilometro dal valico di frontiera di Chaman, che collega il Belucistan alla provincia afgana di Kandahar, ha dichiarato Imtiaz Ali Baloch, un alto funzionario locale.

“Cinque lavoratori che si trovavano sotto una pensilina vicino a una stazione di taxi sono morti nell’esplosione, e un sesto è deceduto per le ferite riportate mentre veniva trasferito in un ospedale di Quetta”, il capoluogo del Belucistan, ha aggiunto.