Lunedì 22 settembre in Italia c’è uno sciopero generale a sostegno della popolazione palestinese. È prevista l’adesione di molte persone. La giornata di mobilitazione nazionale, indetta dai sindacati di base (Usb, Cub, Adl e Sgb), coinvolge tutti i settori pubblici e privati, con l’esclusione del trasporto aereo.

Lo sciopero è stato proclamato per protestare contro l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, per sostenere la missione della Global sumud flotilla e per chiedere all’Unione europea e al governo italiano di imporre sanzioni “adeguate” allo stato di Israele, “interrompendo ogni relazione istituzionale, economica, scientifica e politica”.