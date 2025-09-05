Il 7 settembre da Catania partirà ufficialmente la Global sumud flotilla, un’operazione non governativa che ha come obiettivo manifestare solidarietà alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Inizialmente sarebbe dovuta partire il 4 settembre, ma a causa del maltempo la partenza è stata rimandata.

Ventitré imbarcazioni con a bordo attivisti e politici come Greta Thunberg e l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau sono già salpate il 31 agosto da Barcellona e altre cinque da Genova, altre ancora partiranno nei prossimi giorni da Tunisi e da diversi porti greci. Trasportano anche degli aiuti umanitari. Le barche che sono partite da Barcellona sono dovute tornare indietro a causa del maltempo e al momento sono alle Baleari per ritrovarsi con le altre. Alla flotta si è unita anche la nave umanitaria Life support dell’ong Emergency, che invece partirà da Catania, dove le barche si riuniranno prima di dirigersi insieme verso Gaza.

In totale la flotta dovrebbe essere composta da trentasette imbarcazioni, per lo più piccole e a vela, ma il numero complessivo non è stato reso noto dagli organizzatori. Soprattutto se il meteo non è favorevole, non è detto che tutte le barche partite riescano a raggiungere la destinazione.

Alla missione partecipano attivisti e delegazioni di politici da quarantaquattro paesi. Ci sono anche dei parlamentari italiani: Benedetta Scuderi di Alleanza verdi e sinistra (Avs), Annalisa Corrado e Arturo Scotto del Partito democratico (Pd) e Marco Croatti del Movimento 5 stelle (M5s). Dalla partenza a Catania ci dovrebbero volere una decina di giorni per arrivare a destinazione davanti alla Striscia di Gaza.