Il 22 settembre il super tifone Ragasa ha toccato terra sull’isola di Calayan, nel nord delle Filippine, e la sera del 23 dovrebbe colpire il sudest della Cina, dove centinaia di migliaia di persone saranno trasferite.

Rueli Rapsing, responsabile provinciale per la gestione delle catastrofi, ha dichiarato all’Afp che lui e la sua squadra sono “preparati al peggio”.

Nel nord dell’isola di Luzon, la più grande delle Filippine, sono previste “gravi alluvioni e frane”, ha avvertito John Grender Almario, l’esperto di meteorologia del governo.

Più di diecimila persone sono state trasferite, mentre scuole e uffici pubblici sono rimasti chiusi nella capitale Manila e in altre ventinove province. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato su Facebook che tutte le agenzie governative sono “in stato di massima allerta”.

Più a nord, a Taiwan, il servizio meteorologico locale ha avvertito del rischio di “piogge torrenziali” nella parte orientale dell’isola.