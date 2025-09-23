“Ho sentito dire, ma non so se è vero, che a Cuba non hanno il paracetamolo perché non possono permetterselo. Ebbene, lì l’autismo è praticamente inesistente”, ha aggiunto.

Presente negli Stati Uniti nei farmaci Doliprane, Dafalgan e Tylenol, il paracetamolo è raccomandato alle donne incinte in caso di dolori o febbre, mentre altri farmaci come l’Aspirina o l’ibuprofene sono controindicati, soprattutto nelle ultime settimane di gravidanza.

“Le dichiarazioni del presidente sono pericolose e piene di false informazioni”, ha dichiarato all’Afp Arthur Caplan, esperto di autismo al Nyu Langone health.

Secondo la maggior parte degli esperti, un legame tra paracetamolo e autismo non è dimostrato. Alcuni studi hanno ipotizzato un possibile nesso causale, che altri hanno invece escluso.

“Le parole di Trump sono frutto di un’analisi errata di studi già pubblicati”, ha dichiarato all’Afp David Mandell, professore di psichiatria all’università della Pennsylvania.

Mandell ha sottolineato che uno degli ostacoli incontrati dai ricercatori è la difficoltà di distinguere gli effetti del farmaco dai motivi per cui viene assunto: “Sappiamo che la febbre può aumentare il rischio di ritardi e disturbi nello sviluppo neurologico. È difficile quindi stabilire quale dei due fattori sia eventualmente responsabile dell’aumento del rischio di autismo”.