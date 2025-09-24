Quattro anni dopo un colpo di stato militare, il 21 settembre l’89 per cento degli elettori guineani ha approvato con un referendum una nuova costituzione, che apre la strada alla fine della transizione verso la democrazia, ma anche alla candidatura del capo della giunta Mamadi Doumbouya alle prossime elezioni presidenziali.

L’89,38 per cento degli elettori ha approvato la nuova costituzione, mentre il tasso di partecipazione è stato dell’86,42 per cento, secondo i risultati provvisori annunciati la sera del 23 settembre da Ibrahima Kalil Condé, ministro dell’amministrazione territoriale e del decentramento.

Il ministro ha sottolineato che il referendum si è svolto “in un clima tranquillo e in tutta sicurezza” e ha ribadito l’impegno della giunta “a garantire un processo elettorale trasparente, credibile e conforme ai princìpi democratici della nostra repubblica”.

I risultati definitivi saranno annunciati dalla corte suprema nei prossimi giorni.