Le piogge torrenziali che nell’ultima settimana hanno colpito vari stati del Messico centrale e orientale hanno causato almeno 64 morti e 65 dispersi, secondo un bilancio fornito il 13 ottobre dalle autorità.

La maggior parte delle vittime e dei danni è stata registrata nello stato orientale di Veracruz e in quelli centrali di Hidalgo e Puebla, ha dichiarato Laura Velázquez, direttrice della protezione civile nazionale.

Le piogge più intense si sono verificate tra il 6 e il 9 ottobre, causando “l’aumento del livello dei fiumi e dei torrenti, nonché alluvioni e frane”, ha dichiarato Velázquez durante la conferenza mattutina della presidente Claudia Sheinbaum.

La maggior parte dei dispersi è concentrata nello stato di Hidalgo, con 43 persone di cui non si hanno notizie.