Nel 2024 la concentrazione di anidride carbonica (Co2) nell’atmosfera ha registrato l’aumento più consistente dall’inizio delle rilevazioni, hanno avvertito il 15 ottobre le Nazioni Unite, invitando l’umanità a intervenire con la massima urgenza per ridurre le emissioni di gas serra.

Nel suo bollettino annuale l’Omm ha sottolineato che le emissioni di Co2 derivanti dalle attività umane e l’aumento degli incendi boschivi sono i principali responsabili, ma ha influito anche il ridotto assorbimento di Co2 da parte degli ecosistemi terrestri e degli oceani, in quello che sta ormai diventando “un circolo vizioso climatico”.

Il 2024 è stato anche l’anno più caldo mai registrato, battendo il precedente record del 2023, ha ricordato l’Omm.

“Il calore intrappolato nell’atmosfera dalla Co2 e dagli altri gas serra sta stravolgendo il clima terrestre e intensificando gli eventi meteorologici estremi. È quindi indispensabile ridurre le emissioni non solo per il clima in sé, ma anche per la nostra sicurezza economica e il nostro benessere”, ha dichiarato in un comunicato Ko Barrett, vicesegretaria generale dell’Omm.