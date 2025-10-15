“Se non vince, ce ne andiamo”: il 14 ottobre Donald Trump ha minacciato di tagliare i finanziamenti all’Argentina se il suo alleato, il presidente ultraliberista Javier Milei, sarà sconfitto nelle elezioni legislative del 26 ottobre.

“Sostengo quest’uomo perché la sua filosofia è quella giusta”, ha dichiarato il presidente statunitense durante una visita di Milei alla Casa Bianca.

“Se vince restiamo con lui, se non vince ce ne andiamo. Io penso che vincerà”, ha aggiunto.