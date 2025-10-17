Questa notte a Pomezia, vicino a Roma, un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore del programma televisivo della Rai Report. Ne ha dato notizia l’account della stessa trasmissione sul social media X.

“L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”.

A quanto pare, ha detto il giornalista, si tratta di un ordigno rudimentale. I pubblici ministeri dell’antimafia di Roma hanno avviato per il momento un’indagine per “danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso”.

In passato Ranucci era già stato minacciato a causa delle incheste del suo programma.