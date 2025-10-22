Le zanzare sono arrivate anche in Islanda, uno dei pochi posti al mondo in cui non erano presenti, ha dichiarato il 20 ottobre un ricercatore all’Afp. Tre zanzare, due femmine e un maschio, sono state avvistate circa trenta chilometri a nord della capitale Reykjavik, ha precisato Matthias Alfredsson, entomologo presso l’Istituto di scienze naturali islandese. Gli insetti sono stati trovati su corde imbevute di vino, a cui era stato aggiunto un po’ di zucchero, appese in natura per attirare le falene, ha spiegato.

Iscriviti a

Pianeta Ogni giovedì le notizie più importanti sulla crisi climatica e ambientale. A cura di Gabriele Crescente. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Pianeta Ogni giovedì le notizie più importanti sulla crisi climatica e ambientale. A cura di Gabriele Crescente. Vedi tutte le newsletter

Le tre zanzare erano della specie Culiseta annulata (zanzara anellata). “Si è trattato della prima osservazione di zanzare in natura in Islanda. Un unico esemplare della specie Aedes nigripes era stato avvistato anni fa in un aereo all’aeroporto di Keflavík”, ha affermato Alfredsson. Secondo il ricercatore, potrebbero essere arrivate nel paese a bordo di navi o aerei. Non è ancora chiaro se la presenza delle zanzare in Islanda sia consolidata. “Sarà necessario un monitoraggio in primavera per verificare se si sono realmente insediate sull’isola”, ha sottolineato Alfredsson.