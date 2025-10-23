Quaranta migranti provenienti dall’Africa subsahariana, tra cui alcuni neonati, sono morti il 22 ottobre in un naufragio al largo della Tunisia, mentre cercavano di raggiungere l’Europa, ha dichiarato all’Afp un funzionario tunisino.

“Un’imbarcazione fatiscente in ferro, che trasportava 70 migranti, si è rovesciata al largo di Salakta”, una cittadina costiera nell’est del paese, ha precisato Walid Chtabri, portavoce della procura di Mahdia, aggiungendo che “quaranta sono morti e trenta sono stati soccorsi”.

Chtabri non ha fornito ulteriori dettagli sul luogo di partenza dell’imbarcazione e sulle cause del naufragio.