Il Canada è il secondo partner commerciale degli Stati Uniti e un importante fornitore di acciaio e alluminio per l’industria statunitense.

L’annuncio arriva in un momento in cui molti pensavano che un accordo commerciale tra Washington e Ottawa su acciaio, alluminio ed energia sarebbe stato annunciato al termine di un incontro tra Trump e il primo ministro canadese Mark Carney al vertice dell’Apec (Asia-Pacific economic cooperation), che si terrà la prossima settimana in Corea del Sud.

“In considerazione del loro comportamento oltraggioso, TUTTI I NEGOZIATI COMMERCIALI CON IL CANADA SONO TERMINATI”, ha affermato Trump la sera del 23 ottobre sul suo social network Truth social.

La mattina del 24 ottobre il presidente statunitense è tornato a scagliarsi contro il Canada con una serie di messaggi su Truth social.

“IL CANADA HA BARATO E SI È FATTO BECCARE!!! Hanno pubblicato in modo fraudolento uno spot pubblicitario in cui sostengono che Ronald Reagan non amasse i dazi, quando in realtà li amava e li considerava essenziali per la sicurezza nazionale. Il Canada sta cercando d’influenzare la corte suprema degli Stati Uniti”, ha dichiarato.

“GLI STATI UNITI SONO DI NUOVO RICCHI, POTENTI E SICURI GRAZIE AI DAZI! IL CASO PIÙ IMPORTANTE DI SEMPRE È ATTUALMENTE ALL’ESAME DELLA CORTE SUPREMA. Dio benedica l’America!!!”, ha aggiunto.

La corte suprema è chiamata a pronunciarsi sulla legalità dei dazi imposti da Trump dopo il suo ritorno alla Casa Bianca.