L’arrivo in Giamaica dell’uragano Melissa, previsto il 28 ottobre, potrebbe causare alluvioni e frane catastrofiche. Se non s’indebolirà nelle prossime ore, l’uragano potrebbe essere il più violento di sempre ad abbattersi sul paese.

Con venti fino a 280 chilometri all’ora, l’uragano, di categoria 5, la più alta, ha già causato tre morti in Giamaica, tre ad Haiti e uno nella Repubblica Dominicana.

“Mettetevi al riparo”, ha avvertito il National hurricane center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche potenzialmente letali, alluvioni e devastazioni di portata paragonabile a quelle causate dagli uragani Katrina nel 2005 e Maria nel 2017, rispettivamente a New Orleans e a Puerto Rico.