Il 30 ottobre Donald Trump in un discorso a bordo dell’Air Force One, l’aereo presidenziale, ha difeso la sua decisione di riprendere i test sulle armi nucleari, sottolineando che anche i principali rivali degli Stati Uniti, Cina e Russia, stanno facendo lo stesso.

“Se loro stanno effettuando test, immagino che dobbiamo farlo anche noi”, ha dichiarato. “Abbiamo i siti” per farlo, ha affermato, senza specificare date e luoghi di questi test.

Il precedente annuncio del presidente degli Stati Uniti assomigliava a una dimostrazione di forza, fatto poco prima del suo incontro in Corea del Sud con la sua controparte cinese, Xi Jinping. L’annuncio fa parte di un irrigidimento della posizione di Donald Trump nei confronti del Cremlino, dato che i suoi sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina sono in stallo.

In un messaggio sul suo social network Truth, Trump ha giustificato la sua decisione parlando dei “programmi di test” di altri paesi, affermando che gli Stati Uniti avrebbero cominciato “immediatamente” a “testare le loro armi nucleari”. Trump ha anche sottolineato la supremazia degli Stati Uniti, che “possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro paese”.