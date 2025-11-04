Definito “uomo nell’ombra” per la sua notevole influenza dietro le quinte, l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney è morto all’età di 84 anni, ha annunciato il 4 novembre la sua famiglia. La sua morte, avvenuta il 3 novembre, è attribuita a complicazioni legate a una polmonite e a malattie cardiovascolari. Afflitto da problemi coronarici per gran parte della sua vita adulta, Cheney aveva subìto cinque crisi cardiache tra il 1978 e il 2010, e nel 2001 gli era stato impiantato un dispositivo per regolare la frequenza cardiaca.

Ex numero due del presidente repubblicano George W. Bush (2001-2009), Cheney è considerato uno dei vicepresidenti più potenti nella storia degli Stati Uniti. Durante la campagna elettorale delle presidenziali del 2024 aveva sorpreso gli statunitensi annunciando che avrebbe votato per la democratica Kamala Harris, in quanto “Donald Trump è inadatto alla carica di presidente”. “Abbiamo il dovere di andare oltre le tradizionali divisioni partitiche per difendere la costituzione”, aveva dichiarato.

Afghanistan e Iraq