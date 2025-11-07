La risoluzione, presentata dagli Stati Uniti e approvata con 14 voti a favore e un’astensione (Cina), ha rimosso Al Sharaa e il ministro dell’interno Anas Khattab dalla lista degli individui e delle entità legati ai gruppi jihadisti Stato islamico e Al Qaeda, e soggetti quindi a divieti di viaggio, congelamento dei beni ed embargo sulle armi.

“Adottando la risoluzione il Consiglio di sicurezza ha inviato un segnale forte e riconosciuto che la Siria è entrata in una nuova era”, ha dichiarato l’ambasciatore statunitense Mike Waltz.

“Il nuovo governo siriano sta lavorando duramente per rispettare i suoi impegni in materia di lotta al terrorismo e al traffico di droga, distruzione delle armi chimiche e promozione della sicurezza regionale”, ha aggiunto.

Il ministro degli esteri siriano Asaad al Shaibani ha espresso sul social network X la sua gratitudine agli Stati Uniti e agli altri paesi amici, sottolineando che la votazione “riflette la crescente fiducia della comunità internazionale nella leadership del presidente Al Sharaa”.