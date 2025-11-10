Dopo alcuni giorni di polemiche, il 9 novembre si erano dimessi il direttore generale della Bbc Tim Davie e la responsabile del canale d’informazione Bbc News Deborah Turness.

La Bbc avrebbe montato le parole pronunciate da Trump il 6 gennaio 2021, il giorno dell’assalto al congresso, in modo da far sembrare che il presidente stesse incitando i suoi sostenitori a marciare verso la sede del senato e della camera dei rappresentanti per “combattere come diavoli”.

Il 10 novembre il presidente della Bbc Samir Shah si è scusato a nome del gruppo riconoscendo che il montaggio fuorviante di un discorso del presidente statunitense Donald Trump è stato “un errore di valutazione”.

“Riconosciamo che il modo in cui il discorso è stato montato ha dato l’impressione di un incitamento diretto a un assalto violento. La Bbc vuole quindi scusarsi per quest’errore di valutazione”, ha affermato Shah in una lettera indirizzata alla presidente della commissione parlamentare per la cultura e i mezzi d’informazione, Caroline Dinenage.

La Bbc ha anche riferito che Trump ha minacciato un’azione legale contro il gruppo.

In precedenza il presidente statunitense aveva definito sul suo social network Truth social i giornalisti della Bbc “corrotti” e “disonesti”.

Il 10 novembre un portavoce del primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che il governo “sostiene una Bbc forte e indipendente”.

“La Bbc ha un ruolo essenziale nell’era della disinformazione”, ha aggiunto, sottolineando che il gruppo deve quindi “garantire un’alta qualità” e “correggere rapidamente gli errori”.