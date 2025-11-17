Gli elettori ecuadoriani hanno respinto il ritorno delle basi militari straniere e l’elaborazione di una nuova costituzione in un referendum che si è svolto il 16 novembre, e che costituisce una battuta d’arresto per il presidente Daniel Noboa, uno stretto alleato di Donald Trump.

Circa il 61 per cento degli elettori si è opposto alla revoca del divieto delle basi straniere, introdotto nel 2008, e il 62 per cento all’elezione di un’assemblea incaricata di mettere a punto una nuova costituzione, secondo i risultati parziali annunciati dal consiglio nazionale elettorale.

“Rispettiamo la volontà del popolo ecuadoriano”, ha commentato Noboa sul social network X.