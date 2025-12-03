Nessun accordo è stato raggiunto il 2 dicembre sulla spinosa questione dei territori occupati dall’esercito russo in Ucraina durante un incontro a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato statunitense Steve Witkoff.

Witkoff, accompagnato da Jared Kushner, il genero di Donald Trump, ha discusso per quasi cinque ore con Putin al Cremlino del piano di pace presentato da Washington due settimane fa e successivamente modificato tenendo conto di alcune richieste di Kiev.

“Abbiamo raggiunto un accordo su alcuni punti e su altri no, ma la cosa importante è che la discussione si è svolta in un clima costruttivo e che le parti sono pronte a proseguire gli sforzi”, ha dichiarato Jurij Ušakov, il consigliere diplomatico del Cremlino.

Sulla questione dei territori occupati dall’esercito russo in Ucraina, che costituiscono circa il 19 per cento del totale, “non è stato raggiunto un accordo di compromesso”, anche se “alcune proposte statunitensi possono essere discusse”, ha precisato.

Ušakov ha aggiunto che “c’è ancora molto lavoro da fare” per raggiungere un accordo, in un momento in cui le forze russe hanno accelerato la loro avanzata sul terreno.