Israele potrà partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision song contest (Esc), prevista a Vienna nel maggio 2026, dopo che il 4 dicembre “un’ampia maggioranza” di membri dell’Unione europea di radiodiffusione (Uer) ha escluso la necessità di una votazione nel corso di una riunione a Ginevra.

Le emittenti di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia hanno reagito annunciando il loro boicottaggio del festival, citando la situazione nella Striscia di Gaza e il massiccio sostegno agli artisti israeliani nel televoto, attribuito a manovre delle autorità israeliane.

Potrebbe unirsi al boicottaggio anche l’emittente islandese Ruv, che prenderà una decisione il 10 dicembre.

Le emittenti hanno pochi giorni per decidere perché l’elenco definitivo dei paesi partecipanti dovrà essere annunciato “prima di Natale”, ha sottolineato l’Uer.