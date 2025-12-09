“È davvero deplorevole”, ha dichiarato all’Afp Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’Unep.

Ma per la prima volta dall’inizio delle pubblicazioni, nel 1997, i governi non sono riusciti ad accordarsi.

Il “riassunto per i decisori”, una breve sintesi del rapporto, avrebbe dovuto essere approvato dai governi, com’era sempre avvenuto in passato.

La settima edizione del rapporto Global environment outlook è stato quindi pubblicato il 9 dicembre senza testo di presentazione. Il rapporto precedente era uscito nel 2019.

La triplice crisi è rappresentata dal cambiamento climatico, dalla perdita di biodiversità e dall’inquinamento.

“Il rapporto si soffermava sulla cosiddetta triplice crisi, affrontando quindi temi che sono oggetto di controversie semantiche e anche non semantiche”, ha aggiunto.

“Le discussioni sono state molto difficili”, ha affermato una fonte diplomatica francese.

I rappresentanti degli stati avrebbero dovuto approvare il testo di presentazione in occasione dell’assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente che si è tenuta l’8 ottobre a Nairobi, in Kenya, dove ha sede l’Unep.

Ma l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti, grandi produttori di idrocarburi, si sono opposti a qualunque riferimento all’abbandono delle fonti fossili di energia, hanno riferito fonti dell’Unep.

In una dichiarazione congiunta emessa dopo il fallimento dei negoziati, l’Unione europea e il Regno Unito hanno deplorato il comportamento di alcuni stati, senza menzionarli esplicitamente.