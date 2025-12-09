Il 9 dicembre il miliardario Andrej Babiš, seguace di Donald Trump, è stato nominato primo ministro della Repubblica Ceca, due mesi dopo elezioni legislative in cui il suo partito Ano aveva ottenuto la maggioranza relativa. Babiš, 71 anni, che aveva già guidato il paese dal 2017 al 2021, è stato nominato dal presidente Petr Pavel. “M’impegno a difendere gli interessi di tutti i cittadini, sia in politica interna sia in politica estera”, ha dichiarato alla stampa dopo il suo insediamento. Non potendo governare da solo (il partito Ano dispone di 80 seggi su 200), ha formato una coalizione con il partito euroscettico di estrema destra Spd e con quello di destra La Voce degli automobilisti.

All’indomani delle elezioni Babiš, che in campagna elettorale si era impegnato a ridurre le prestazioni sociali e gli aiuti all’Ucraina, aveva ribadito la sua lealtà nei confronti dell’Unione europea (Ue). Bruxelles teme però che possa allinearsi alle posizioni dell’Ungheria e della Slovacchia, che rifiutano qualsiasi aiuto militare all’Ucraina e ostacolano le sanzioni contro la Russia. Nel 2024 Babiš aveva fondato con il primo ministro ungherese Viktor Orbán Patrioti per l’Europa, un gruppo politico del parlamento europeo euroscettico e sovranista. Dopo alcune settimane di riflessione Babiš ha però respinto la richiesta dell’Spd di organizzare un referendum sull’uscita dall’Ue.