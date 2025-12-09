Il 9 dicembre il miliardario Andrej Babiš, seguace di Donald Trump, è stato nominato primo ministro della Repubblica Ceca, due mesi dopo elezioni legislative in cui il suo partito Ano aveva ottenuto la maggioranza relativa.
Babiš, 71 anni, che aveva già guidato il paese dal 2017 al 2021, è stato nominato dal presidente Petr Pavel.
“M’impegno a difendere gli interessi di tutti i cittadini, sia in politica interna sia in politica estera”, ha dichiarato alla stampa dopo il suo insediamento.
Non potendo governare da solo (il partito Ano dispone di 80 seggi su 200), ha formato una coalizione con il partito euroscettico di estrema destra Spd e con quello di destra La Voce degli automobilisti.
All’indomani delle elezioni Babiš, che in campagna elettorale si era impegnato a ridurre le prestazioni sociali e gli aiuti all’Ucraina, aveva ribadito la sua lealtà nei confronti dell’Unione europea (Ue).
Bruxelles teme però che possa allinearsi alle posizioni dell’Ungheria e della Slovacchia, che rifiutano qualsiasi aiuto militare all’Ucraina e ostacolano le sanzioni contro la Russia.
Nel 2024 Babiš aveva fondato con il primo ministro ungherese Viktor Orbán Patrioti per l’Europa, un gruppo politico del parlamento europeo euroscettico e sovranista.
Dopo alcune settimane di riflessione Babiš ha però respinto la richiesta dell’Spd di organizzare un referendum sull’uscita dall’Ue.
Il presidente Pavel aveva posto come condizione per la nomina di Babiš a primo ministro una soluzione ai possibili conflitti d’interesse legati alle sue attività di uomo d’affari.
La settimana scorsa Babiš aveva quindi annunciato che avrebbe trasferito temporaneamente il controllo del suo conglomerato Agrofert a un organismo indipendente.
Pavel ha anche espresso forti dubbi sulla scelta di Filip Turek, esponente di La voce degli automobilisti, come ministro dell’ambiente. Turek è infatti sotto inchiesta per violenza domestica e stupro, e in passato era stato indagato per aver fatto il saluto nazista, ma il procedimento era stato poi archiviato.