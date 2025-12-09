Il 9 dicembre l’Unione europea (Ue) ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’uso di contenuti online da parte di Google per i suoi servizi d’intelligenza artificiale (ia). L’obiettivo è verificare se siano state violate le regole della concorrenza.

“L’inchiesta rischia di soffocare l’innovazione in un mercato più competitivo che mai”, ha dichiarato all’Afp un portavoce dell’azienda tecnologica statunitense.

“L’ia fornisce servizi importanti a cittadini e aziende, ma questo non deve andare a scapito dei princìpi fondamentali della società europea”, ha dichiarato Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione europea e commissaria della concorrenza.

“Dobbiamo capire se Google abbia imposto condizioni scorrette agli editori e ai creatori di contenuti, svantaggiando inoltre gli sviluppatori di modelli di ia concorrenti, in violazione delle regole dell’Ue”, ha aggiunto.