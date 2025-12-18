Il blocco, il cui obiettivo è mettere in ginocchio l’economia venezuelana, era stato annunciato il 16 dicembre dal presidente statunitense Donald Trump, che a partire da agosto aveva rafforzato il contingente militare degli Stati Uniti nel mar dei Caraibi.

“Le esportazioni di greggio e prodotti derivati procedono normalmente. Le petroliere navigano in sicurezza”, ha dichiarato l’azienda petrolifera statale Pdvsa.

Il Venezuela ha affermato il 17 dicembre che il blocco navale imposto dagli Stati Uniti, definito dal presidente Nicolás Maduro “una minaccia alla sovranità venezuelana, al diritto internazionale e alla pace”, non sta influendo sulle sue esportazioni petrolifere.

Il 17 dicembre le Nazioni Unite hanno lanciato un appello alla distensione tra i due paesi.

Lo stesso giorno, nel corso di una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, Maduro “ha denunciato le recenti dichiarazioni del presidente statunitense, secondo cui il petrolio, le risorse naturali e il territorio del Venezuela apparterrebbero agli Stati Uniti”, ha affermato il ministero degli esteri venezuelano in un comunicato.

Annunciando il blocco petrolifero, Trump aveva affermato che “le cose andranno sempre peggio per loro finché non ci restituiranno il petrolio, le terre e gli altri beni che ci hanno rubato”, senza però fornire ulteriori dettagli. Negli anni settanta il Venezuela aveva nazionalizzato la sua industria petrolifera e, sotto la presidenza di Hugo Chávez (1999-2013), le grandi aziende straniere erano state costrette ad accettare joint venture controllate dalla Pdvsa.

“Maduro ha sottolineato che queste dichiarazioni dovrebbero essere respinte categoricamente dalle Nazioni Unite, in quanto costituiscono una minaccia diretta alla sovranità venezuelana, al diritto internazionale e alla pace”, ha aggiunto il ministero degli esteri venezuelano.