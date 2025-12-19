Il 19 dicembre almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in una serie di attacchi, compiuti anche con coltello, nella metropolitana di Taipei, ha dichiarato all’Afp il capo dei pompieri della capitale taiwanese, precisando che anche il presunto autore è morto. Al momento non si conosce il movente degli attacchi, ha dichiarato alla stampa il primo ministro Cho Jung-tai, confermando però che si è trattato di “atti deliberati”. L’autore degli attacchi, che indossava una maschera, ha lanciato “cinque o sei Molotov o granate fumogene” nella principale stazione della metropolitana di Taipei, ha riferito.

Il sindaco di Taipei Chiang Wan-an ha invece dichiarato alla stampa che il sospettato “si sarebbe suicidato gettandosi da un edificio per evitare l’arresto” e che una delle vittime avrebbe perso la vita cercando di fermarlo. Le autorità hanno annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza in tutta l’isola. “Tutti i siti strategici – in particolare stazioni ferroviarie e della metropolitana, autostrade e aeroporti – sono in stato d’allerta”, ha assicurato il capo del governo.