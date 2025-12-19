L’annuncio ha preso Pechino di sorpresa, con l’ennesima dimostrazione di imprevedibilità che è il marchio di fabbrica di Donald Trump: il 18 dicembre Washington ha annunciato la fornitura di armamenti a Taiwan per 11 miliardi di dollari.

Anche se la cifra è notevole, queste armi non potranno certo cambiare il rapporto di forze tra l’isola popolata da 23 milioni di persone e la Repubblica popolare cinese, con il suo miliardo e mezzo di abitanti. Detto questo, si tratta comunque di un segnale politico rilevante.

Dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, i leader di Taiwan hanno seguito con preoccupazione la volatilità dei rapporti tra Cina e Stati Uniti e le loro ripercussioni sull’isola rivendicata da Pechino. Nel corso dei mesi i taiwanesi hanno avuto alcune brutte sorprese, come l’assurda accusa rivolta dal presidente statunitense a Taiwan di aver “rubato” l’industria dei semiconduttori agli Stati Uniti. E sui dazi doganali nessun regalo per Taipei: Trump non ha alleati né amici.

Ma ad aver suscitato preoccupazione è stato soprattutto l’incontro fra il leader americano e il numero uno cinese Xi Jinping, il mese scorso in Corea del Sud, che ha segnato una relativa distensione nei rapporti tra le due potenze.

Nell’equazione regionale, infatti, esiste ancora il fantasma di un grande accordo tra la Cina e gli Stati Uniti in cui Taiwan potrebbe diventare merce di scambio. Il fatto che Trump dovrebbe fare una visita di stato in Cina il mese prossimo alimenta ulteriormente le preoccupazioni, tanto più che l’argomento democratico sostenuto da Taipei non ha alcun valore agli occhi del presidente statunitense.