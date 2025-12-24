Il 23 dicembre un giudice della corte suprema brasiliana ha autorizzato l’ex presidente Jair Bolsonaro a lasciare il carcere il 24 dicembre per essere ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico il 25 dicembre, secondo un documento del tribunale visionato dall’Afp.

Questa autorizzazione è stata concessa dal giudice Alexandre de Moraes, che ha presieduto il processo in cui l’ex leader di estrema destra (2019-2022) è stato condannato a settembre a 27 anni di carcere per un tentato colpo di stato.

L’autorizzazione è stata concessa dopo una valutazione della polizia federale, che ha stabilito la fondatezza dell’intervento chirurgico.

Jair Bolsonaro, 70 anni, sta scontando la pena da fine novembre presso la sede della polizia federale a Brasilia.

Potrà quindi lasciare il carcere per la prima volta il 24 dicembre per sottoporsi a un intervento chirurgico il giorno di Natale per curare un’ernia inguinale presso DF Star, una clinica privata della capitale brasiliana.

L’ernia inguinale è una protuberanza all’inguine causata dalla protrusione di un organo, come l’intestino, attraverso una lacerazione del muscolo addominale.

Bolsonaro deve operarsi per le conseguenze di un attentato subito nel 2018, quando fu accoltellato all’addome durante un comizio elettorale. La durata del suo ricovero non è stata specificata.

Il giudice Moraes ha ordinato che il suo trasferimento dalla sede della polizia federale avvenga “con discrezione”, sottolineando che dovrà entrare in ospedale “attraverso il garage”. Ad aprile, Jair Bolsonaro è stato sottoposto a un importante intervento chirurgico al DF Star e decine di suoi sostenitori si sono radunati fuori dall’ospedale.