Il 6 gennaio Donald Trump ha affermato che il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti fino a 50 milioni di barili di petrolio, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez, appena entrata in carica, ha assicurato che “il paese non è governato da forze esterne”.
“Sono lieto di annunciare che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità soggetto a sanzioni”, ha dichiarato il presidente statunitense.
“Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e spetterà a me garantire che i proventi vadano a beneficio dei popoli del Venezuela e degli Stati Uniti”, ha aggiunto, dopo che nei giorni scorsi aveva ammesso di ambire alle vaste risorse petrolifere del paese.
“Il Venezuela è diretto dal governo venezuelano e da nessun altro”, ha assicurato Rodríguez, ex vicepresidente nominata presidente ad interim dopo l’arresto di Nicolás Maduro. Nei giorni scorsi Trump aveva affermato che Washington “è al comando” e che Rodríguez “pagherà un prezzo più caro di quello di Maduro se non farà ciò che è necessario”.
Appena entrata in carica Rodríguez ha nominato Calixto Ortega Sánchez, ex direttore della banca centrale ed ex petroliere, vicepresidente responsabile del settore economico. Ha anche decretato sette giorni di lutto nazionale in omaggio alle vittime dell’operazione militare statunitense della notte tra il 2 e il 3 gennaio, che ha causato 55 morti tra le forze venezuelane e cubane.
Il giorno prima Rodríguez, 56 anni, aveva prestato giuramento davanti al parlamento, assumendo la guida di un governo in cui sono stati confermati il ministro dell’interno Diosdado Cabello, sostenitore della linea dura, e quello della difesa Vladimir Padrino López.
La leader dell’opposizione María Corina Machado, premio Nobel per la pace, aveva affermato il 5 gennaio di voler tornare in Venezuela “il più presto possibile”, anche se Trump aveva escluso una sua nomina alla guida del paese.
Secondo il procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab, l’attacco statunitense “ha causato decine di vittime tra militrari e civili”.
Caracas ha confermato la morte di 23 militari venezuelani, tra cui cinque ammiragli.
Cuba, alleata del Venezuela, aveva annunciato in precedenza la morte di 32 membri dei suoi servizi di sicurezza.
Intanto, il 6 gennaio le Nazioni Unite hanno affermato che l’operazione statunitense “ha minato un principio fondamentale del diritto internazionale”.
Dopo mesi di attacchi contro presunte imbarcazioni di narcotrafficanti nel mar dei Caraibi e nell’oceano Pacifico, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio le forze armate statunitensi avevano arrestato Maduro, 63 anni, e la moglie Cilia Flores, 69 anni. Entrambi erano stati poi incriminati negli Stati Uniti per quattro capi d’accusa, tra cui quello di “narcoterrorismo”, ma il 5 gennaio si erano dichiarati non colpevoli durante una prima udienza davanti a un tribunale federale di New York.