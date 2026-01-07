Il 6 gennaio Donald Trump ha affermato che il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti fino a 50 milioni di barili di petrolio, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez, appena entrata in carica, ha assicurato che “il paese non è governato da forze esterne”.

“Sono lieto di annunciare che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità soggetto a sanzioni”, ha dichiarato il presidente statunitense.

“Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e spetterà a me garantire che i proventi vadano a beneficio dei popoli del Venezuela e degli Stati Uniti”, ha aggiunto, dopo che nei giorni scorsi aveva ammesso di ambire alle vaste risorse petrolifere del paese.

“Il Venezuela è diretto dal governo venezuelano e da nessun altro”, ha assicurato Rodríguez, ex vicepresidente nominata presidente ad interim dopo l’arresto di Nicolás Maduro. Nei giorni scorsi Trump aveva affermato che Washington “è al comando” e che Rodríguez “pagherà un prezzo più caro di quello di Maduro se non farà ciò che è necessario”.