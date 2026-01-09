L’8 gennaio le autorità venezuelane hanno scarcerato vari prigionieri politici, tra cui l’ex candidato alle presidenziali Enrique Márquez, mentre la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha assicurato che il paese “non è sottomesso agli Stati Uniti” dopo la cattura di Nicolás Maduro nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato sul suo social network Truth social di aver annullato un secondo attacco contro il Venezuela dopo la liberazione dei prigionieri. Márquez aveva condotto una battaglia giudiziaria contro la rielezione di Maduro nel 2024, ottenuta secondo l’opposizione e una parte della comunità internazionale grazie a brogli sistematici. L’oppositore, 62 anni, si era candidato alle presidenziali per rappresentare l’opposizione in caso di rifiuto da parte delle autorità della candidatura di Edmundo González Urrutia, che a sua volta aveva sostituito María Corina Machado, dichiarata ineleggibile. Ma González Urrutia era stato ammesso e Márquez si era quindi fatto da parte.

Dopo le elezioni del luglio 2024 González Urrutia era andato in esilio, mentre Márquez era stato arrestato nel gennaio 2025. Machado è stata invece premiata con il Nobel per la pace 2025. Trump ha annunciato l’8 gennaio che la prossima settimana riceverà Machado a Washington. Ha aggiunto che sarebbe “un grande onore” se lei gli consegnasse il suo Nobel. Tra i prigionieri scarcerati, oltre ad alcuni stranieri, c’è l’avvocata e attivista per i diritti umani Rocío San Miguel, arrestata nel febbraio 2024. San Miguel, che ha anche la cittadinanza spagnola, è partita immediatamente per la Spagna con altri quattro concittadini, secondo quanto riferito da Madrid.

“Le scarcerazioni sono un gesto unilaterale del governo per favorire la coesistenza pacifica”, ha affermato Jorge Rodríguez, presidente del parlamento venezuelano. Secondo l’ong Foro penal, prima dell’8 gennaio nel paese c’erano 806 prigionieri politici. Nonostante le scarcerazioni, la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha assicurato che il Venezuela “non è sottomesso agli Stati Uniti” e ha riaffermato la sua “lealtà nei confronti del presidente Maduro”. In un’intervista concessa al New York Times, pubblicata l’8 gennaio, Trump ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero mantenere il controllo del Venezuela per anni. Il 9 gennaio il presidente statunitense riceverà i dirigenti delle maggiori aziende petrolifere statunitensi per discutere delle “grandi opportunità di fare affari in Venezuela”.