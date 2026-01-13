Trump ha più volte minacciato di “colpire molto duramente” la Repubblica islamica in caso di repressione delle manifestazioni, ma finora non ha dato seguito alle minacce.

Il giorno prima il presidente statunitense aveva annunciato l’imposizione di dazi doganali del 25 per cento a tutti i paesi che fanno affari con l’Iran.

Il 13 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha incoraggiato i manifestanti iraniani a continuare le loro proteste fino a rovesciare il regime, sottolineando sul suo social network Truth Social che “l’aiuto è in arrivo”, senza fornire ulteriori dettagli.

“Ciò che il regime iraniano dice all’amministrazione statunitense è molto diverso da ciò che afferma in pubblico”, ha sottolineato.

Il 12 gennaio la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt aveva dichiarato che “gli attacchi aerei sono una delle tante opzioni possibili”, assicurando però che “la diplomazia rimane la prima opzione del presidente”.

Secondo l’ong Iran human rights (Ihr), che ha sede in Norvegia, almeno 648 manifestanti sono stati uccisi dall’inizio del movimento di protesta, uno dei più imponenti dalla nascita della Repubblica islamica nel 1979.

Tra le vittime ci sono almeno nove minorenni, ha precisato l’ong, che ha riferito anche di migliaia di feriti. Altre stime, che l’ong non ha potuto verificare, evocano un bilancio molto più alto, di più di seimila vittime, ha aggiunto.

Il 13 gennaio l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, si è detto “inorridito” dalla “repressione delle manifestazioni in Iran”.

I mezzi d’informazione statali hanno invece riferito di “decine di membri delle forze di sicurezza uccisi dai rivoltosi”.