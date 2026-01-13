Ma di cosa devono parlare Stati Uniti e Iran? E perché mai il regime di Teheran dovrebbe negoziare con Washington una soluzione a una crisi sociale e politica interna?

A quanto pare è stata aperta una linea di comunicazione tra il ministro iraniano e Steve Witkoff, l’onnipresente emissario statunitense che segue i negoziati per l’Ucraina, per Gaza e ora anche per l’Iran. Il sultanato dell’Oman dovrebbe fare da intermediario.

A bordo del suo aereo, il presidente statunitense Donald Trump ha informato i giornalisti di essere stato contattato dai leader iraniani, prima di mettere in chiaro le sue intenzioni: “Potremmo incontrarci, ma prima potremmo anche colpire l’Iran”. Il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi ha detto a modo suo qualcosa di simile, affermando che l’Iran “è pronto sia alla guerra sia a trattare”.

Negoziare, certo, ma cosa? Da 48 ore, mentre in Iran la rivolta popolare viene repressa nel sangue, continua a circolare la parola “negoziato”. Non tra la popolazione e il regime, come dovrebbe essere, ma tra l’Iran e gli Stati Uniti, il “grande Satana” di Teheran.

Evidentemente è un segno del modo in cui Trump proietta la potenza statunitense nel nuovo disordine mondiale, fuori da ogni quadro diplomatico tradizionale. Per la prima volta, il presidente americano ha minacciato di intervenire in Iran per motivi interni al paese asiatico e non (come a giugno) per contrastare il programma nucleare di Teheran.

Il precedente venezuelano è ancora fresco. Alla fine del 2025 Trump aveva parlato al telefono con Nicolás Maduro per consigliargli di lasciare il potere e il paese. Il presidente venezuelano aveva opposto un rifiuto, e poche settimane dopo le forze statunitensi lo hanno sequestrato a Caracas.

I leader iraniani comprendono la situazione e sono entrati in modalità “sopravvivenza”, sia sul piano interno davanti alla collera popolare che su quello esterno davanti alla minaccia di un nuovo attacco statunitense. Secondo il Wall Street Journal, il regime potrebbe fare delle concessioni sul nucleare per assicurarsi di mantenere il potere.