Siamo entrati nel momento decisivo. Quello in cui la rivolta iraniana riuscirà finalmente a piegare il regime o, al contrario, andrà ancora una volta a infrangersi contro il muro della propaganda e della repressione. Fare previsioni sulla caduta del regime è un esercizio pericoloso e sterile, per il semplice motivo che sappiamo poco o nulla sulle cose essenziali. Quali sono le dinamiche al suo interno? Chi prende le decisioni oltre alla guida suprema Ali Khamenei? Quali sono i calcoli dei Guardiani della rivoluzione e dell’esercito?

Possiamo, anzi dobbiamo, analizzare e anticipare i diversi scenari sulla base delle nostre conoscenze, ma anche riconoscere che queste sono troppo limitate per essere sufficientemente credibili.

Per ora vediamo che la Repubblica islamica sta applicando il solito metodo, già usato in Iran, in Iraq, in Siria e in Libano. I manifestanti sono considerati terroristi, la rivolta un complotto straniero, internet e le reti di telecomunicazione sono fuori uso e la repressione procede a pieno ritmo.

Il regime crede che la sua sopravvivenza dipenda dalla capacità di domare il movimento ed è convinto che mostrarsi pronto a trattare concessioni importanti sarebbe la sua fine. Finché l’apparato di sicurezza reggerà il regime non cadrà, qualunque sia la portata delle manifestazioni. Se è vero che probabilmente al suo interno ci sono dei contrasti, questi però non si traducono in prese di posizione o in defezioni importanti.

Sul piano interno la riuscita di una rivoluzione dipende non solo dall’organizzazione dell’opposizione (struttura e armi a disposizione), ma ancora di più dalla resistenza delle forze che dovrebbero difendere il regime. Per mettere davvero fine al regime bisogna che una parte importante di queste forze si convinca che è finito, indipendentemente da tutte le sue fragilità oggettive. Se la situazione non cambia, la sorte della rivoluzione iraniana è tutta nelle mani di Donald Trump.