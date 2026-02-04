Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato il 3 febbraio, nel corso di una visita negli Emirati Arabi Uniti, una serie di misure contro “la manipolazione e l’amplificazione dei contenuti illegali sui social network”, provocando la dura reazione di Elon Musk, proprietario di X.

In un discorso tenuto a Dubai, in occasione del World governments summit, il leader socialista ha annunciato, tra le altre cose, un divieto d’accesso ai social network per i minori di 16 anni, allo scopo di proteggerli da “pornografia e violenza”.

“Le piattaforme dovranno mettere in atto sistemi efficaci di verifica dell’età, non semplici caselle da spuntare ma barriere reali”, ha dichiarato.

“Oggi i nostri figli sono esposti a uno spazio a cui non avrebbero mai dovuto avere accesso da soli, caratterizzato da dipendenza, abusi, pornografia, manipolazione e violenza”, ha aggiunto.