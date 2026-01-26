Il 26 gennaio la Commissione europea ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sul social network X, di proprietà di Elon Musk, legata alle false immagini di persone reali denudate create da Grok, il suo chatbot d’intelligenza artificiale. “L’Europa non è disposta a tollerare i comportamenti insensati delle piattaforme digitali” e in particolare “le false immagini di donne e minorenni denudate”, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’obiettivo dell’inchiesta è verificare se X abbia violato le severe regole europee in materia digitale che impongono alle piattaforme di proteggere gli utenti dai contenuti illegali.

Al centro della controversia c’è una funzione di Grok che permette di ritoccare foto di persone reali per denudarle. Di fronte alle polemiche suscitate in tutto il mondo dalla diffusione di queste immagini, vari paesi, tra cui Francia e Regno Unito, hanno avviato procedimenti giudiziari, mentre altri hanno sospeso o bloccato l’accesso a X. Dopo aver limitato il 9 gennaio l’accesso alla funzione di Grok ai soli utenti paganti, alla metà del mese X aveva annunciato un blocco totale della funzione nei paesi in cui la creazione d’immagini di questo tipo è illegale. “Creare immagini false a carattere sessuale di donne e minorenni è inaccettabile”, ha affermato in un comunicato Henna Virkkunen, vicepresidente della Commissione europea responsabile delle tecnologie digitali.

