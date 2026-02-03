Elon Musk, proprietario del social network X, ha ricevuto dalla procura di Parigi una convocazione per il prossimo 20 aprile nell’ambito di un’inchiesta sui presunti abusi della sua piattaforma, i cui uffici in Francia sono stati perquisiti il 3 febbraio. Anche Linda Yaccarino, ex direttrice generale di X, è stata convocata lo stesso giorno. Entrambi sono indagati “in qualità di amministratori di fatto e di diritto della piattaforma X al momento dei fatti”, ha precisato il 3 febbraio la procuratrice di Parigi Laure Beccuau. “Parallelamente è stata disposta una perquisizione degli uffici di X in Francia”, ha aggiunto.

L’inchiesta, avviata dalla sezione per la lotta alla criminalità informatica della procura di Parigi, è condotta in collaborazione con l’unità nazionale per la criminalità informatica della gendarmeria e con l’Europol. Sempre il 3 febbraio l’autorità britannica per la protezione dei dati (Ico) ha annunciato l’apertura di un’inchiesta su X e sulla xAi, l’azienda d’intelligenza artificiale di Musk, legata alle false immagini di persone reali denudate create dal chatbot Grok, che hanno suscitato forti polemiche in tutto il mondo. In Francia X è oggetto di un’inchiesta preliminare, avviata all’inizio del 2025 in seguito ad alcune segnalazioni relative a irregolarità nel funzionamento dei suoi algoritmi. L’inchiesta era stata poi ampliata in seguito ad altre segnalazioni, arrivate nell’estate del 2025, che denunciavano la diffusione, tramite Grok, di contenuti negazionisti sull’olocausto e di deepfake a carattere sessuale. A Musk e Yaccarino è stato consentito di esporre la loro versione dei fatti in audizione libera, piuttosto che in stato di fermo, a dimostrazione del fatto che “in questa fase l’obiettivo è portare avanti l’indagine in un clima costruttivo, allo scopo di verificare la conformità di X alle leggi francesi, nella misura in cui opera sul territorio nazionale”, ha dichiarato Beccuau.