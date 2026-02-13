Un’immagine con la scritta “Bruxelles ha vinto”, con sullo sfondo un camino da cui esce una fumata bianca, è stata pubblicata sul social network X da Georges-Louis Bouchez, leader del Movimento riformatore (Mr, liberali francofoni), il primo partito della capitale, intorno al quale ruota la coalizione.

La coalizione sinistra-destra sarà formata da sette partiti, sia francofoni sia fiamminghi.

Il Belgio, che ha sistemi elettorali proporzionali a tutti i livelli (stato, regioni, comuni), è noto per le interminabili trattative politiche.

Ma lo stallo nella regione di Bruxelles-Capitale è stato di una durata senza precedenti, superando i 541 giorni a livello federale nel 2010-2011.

In assenza di un esecutivo regionale non era stato possibile adottare misure di bilancio. La regione, che ha 1,2 milioni di abitanti, era stata quindi costretta a sospendere investimenti e sovvenzioni, al punto che alla fine di gennaio re Filippo aveva espresso “forte preoccupazione per le gravi conseguenze della crisi”.

“Questa situazione di stallo sta danneggiando la reputazione del nostro paese. I partner stranieri mi chiedono: ‘Che cavolo sta succedendo?’”, aveva dichiarato il 9 febbraio il primo ministro Bart De Wever.