Il 13 febbraio la giustizia britannica ha stabilito che il divieto imposto dal governo al gruppo Palestine action è “sproporzionato”, una decisione che potrebbe rimettere in discussione l’incriminazione di centinaia di persone.

Il ministero dell’interno ha reagito annunciando che presenterà ricorso.

La decisione di classificare il gruppo come terroristico e di vietarlo, presa nel luglio 2025, “ha comportato una violazione sostanziale della libertà d’espressione e di riunione”, ha affermato Victoria Sharp, giudice dell’alta corte di giustizia di Londra.

Ha però dichiarato che il divieto resterà in vigore fino a nuovo ordine e ha chiesto alle parti di presentare nuove argomentazioni giuridiche entro il 20 febbraio.