Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato, in chiusura del congresso del Partito dei lavoratori, che la Corea del Nord potrebbe “andare d’accordo” con gli Stati Uniti, a condizione che questi riconoscano lo status nucleare del paese, e ha invece respinto le richieste di dialogo di Seoul, secondo quanto riferito il 26 febbraio dall’agenzia di stampa statale Kcna. Durante il precedente congresso del 2021, Kim aveva definito gli Stati Uniti il “più grande nemico” del suo paese, una denominazione stavolta riservata alla Corea del Sud. “Se gli Stati Uniti rispetteranno lo status di potenza nucleare del nostro paese, sancito dalla nostra costituzione, e abbandoneranno le loro politiche ostili, sarebbe possibile andare d’accordo con loro”, ha dichiarato Kim.

Durante una visita in Asia nel 2025, il presidente statunitense Donald Trump si era detto disponibile a incontrare il leader nordcoreano. Aveva anche ammesso che “in un certo senso la Corea del Nord è già una potenza nucleare”. Secondo alcuni mezzi d’informazione, non è escluso che Trump possa incontrare Kim a margine della sua prossima visita in Cina, prevista dal 31 marzo al 2 aprile. Durante il primo mandato di Trump, i due leader si erano incontrati tre volte per cercare di raggiungere un accordo sulla denuclearizzazione del paese, senza successo.