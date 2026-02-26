Il 26 febbraio il tribunale amministrativo di Colonia ha stabilito che il servizio di sicurezza interno Bfv (Ufficio federale per la protezione della costituzione) non può, allo stato attuale, classificare il partito Alternative für Deutschland (Afd) come “estremista di destra”, nonostante i “forti sospetti”.

Prima forza d’opposizione al governo di coalizione guidato dal cancelliere Friedrich Merz, l’Afd “non è attualmente caratterizzato nel suo insieme da una tendenza generalizzata di ostilità nei confronti della costituzione”, ha affermato il tribunale, sconfessando il Bfv, che nel maggio 2025 aveva classificato il partito come “estremista”.

La classificazione avrebbe permesso al Bfv di rafforzare la sorveglianza del partito, anche intercettando, se necessario, le comunicazioni private dei suoi leader.

Il Bfv aveva però sospeso la classificazione in attesa di una decisione della giustizia tedesca.