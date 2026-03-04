Il 3 marzo un tribunale polacco ha condannato tre medici accusati di aver tardato a praticare un aborto su una donna poi morta per shock settico, una vicenda che aveva suscitato forti polemiche nel paese, che ha una delle legislazioni sull’aborto più restrittive d’Europa.

I tre medici sono stati condannati a pene fino a diciotto mesi di prigione, ha riferito Karolina Kolary, l’avvocata dei familiari della vittima, definendo la sentenza “giusta”.

“Si è trattato di un caso di negligenza grave, nonché di mancato adempimento dei doveri medici più elementari”, ha aggiunto.

La difesa ha annunciato un ricorso alla corte suprema.