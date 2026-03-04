Il Texas ha dato il via il 3 marzo alle primarie del Partito repubblicano e del Partito democratico in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre, che saranno cruciali per il presidente Donald Trump.
I democratici puntano a conquistare un seggio al senato per la prima volta da più di trent’anni in questo stato conservatore del sud, mentre i repubblicani sperano di mantenere il controllo del senato.
Secondo le proiezioni di vari mezzi d’informazione statunitensi, nelle primarie repubblicane per il senato nessun candidato ha superato la soglia del 50 per cento dei voti, e sarà quindi necessario un secondo turno alla fine di maggio tra il senatore uscente John Cornyn (41,9 per cento) e quello trumpista Ken Paxton (40,8 per cento).
Per quanto riguarda il Partito democratico, il giovane deputato locale e seminarista James Talarico ha vinto le primarie per il senato con il 53 per cento dei voti, contro il 46 per cento della deputata Jasmine Crockett, secondo le proiezioni.
A pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, le primarie forniranno le prime indicazioni sulle tendenze politiche dell’elettorato statunitense, in un contesto di malcontento per l’andamento dell’economia e di dubbi sulla guerra in Iran.
Secondo i sondaggi, Paxton, 63 anni, l’attuale procuratore generale del Texas, partirà favorito nel ballottaggio con Cornyn, 74 anni, grazie alla popolarità all’interno del movimento Maga di Trump.
“Ma molti repubblicani temono che, in caso di vittoria di Paxton, un democratico possa essere eletto al senato per la prima volta dal 1988”, ha spiegato all’Afp Peter Loge, docente di comunicazione politica alla George Washington university.
A sinistra si contrapponevano due candidati dalle caratteristiche molto diverse.
Talarico, un seminarista bianco di 36 anni, ha rimontato in poche settimane un forte svantaggio grazie a una campagna elettorale molto efficace, in cui ha anche dichiarato di non voler lasciare alla destra l’interpretazione del messaggio della Bibbia.
Crockett, una deputata afroamericana di 44 anni, sosteneva invece che una persona dal carattere combattivo come il suo fosse la più adatta per provare a battere i repubblicani.
Le primarie democratiche in Texas hanno registrato l’affluenza più alta dal 2008, con la partecipazione di più di 2,4 milioni di elettori.