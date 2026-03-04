Il Texas ha dato il via il 3 marzo alle primarie del Partito repubblicano e del Partito democratico in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre, che saranno cruciali per il presidente Donald Trump.

I democratici puntano a conquistare un seggio al senato per la prima volta da più di trent’anni in questo stato conservatore del sud, mentre i repubblicani sperano di mantenere il controllo del senato.

Secondo le proiezioni di vari mezzi d’informazione statunitensi, nelle primarie repubblicane per il senato nessun candidato ha superato la soglia del 50 per cento dei voti, e sarà quindi necessario un secondo turno alla fine di maggio tra il senatore uscente John Cornyn (41,9 per cento) e quello trumpista Ken Paxton (40,8 per cento).

Per quanto riguarda il Partito democratico, il giovane deputato locale e seminarista James Talarico ha vinto le primarie per il senato con il 53 per cento dei voti, contro il 46 per cento della deputata Jasmine Crockett, secondo le proiezioni.