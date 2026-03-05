Il 4 marzo il senato degli Stati Uniti ha respinto, con il voto contrario della maggioranza repubblicana, una risoluzione che puntava a limitare i poteri del presidente Donald Trump nella guerra contro l’Iran.

La risoluzione, presentata dal senatore democratico Tim Kaine, è stata respinta con 53 voti contrari e 47 a favore. Il democratico John Fetterman, sostenitore della guerra, ha votato contro, mentre il repubblicano Rand Paul è stato l’unico del suo partito a votare a favore.

Prima della votazione Kaine aveva spiegato che l’obiettivo della risoluzione era riaffermare l’autorità del congresso, l’unico abilitato dalla costituzione statunitense a dichiarare guerra.

“I cittadini statunitensi vogliono che il presidente Trump abbassi i prezzi, non che trascini il paese in guerre inutili e senza fine”, aveva dichiarato, denunciando una guerra “illegale”.