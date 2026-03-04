A Minab, in Iran, centosettanta bambine sono arrivate a scuola in una mattina come le altre. Quando la polvere si è posata, almeno centosessanta di loro (secondo fonti iraniane) erano morte. I missili che le hanno uccise erano statunitensi. L’intelligence che ha scelto il bersaglio forse era israeliana. La giustificazione offerta da Washington e Tel Aviv è stata la sicurezza. La libertà. Le solite parole. Cosa dire di una libertà che si presenta così?

Nelle prime ore del 28 febbraio gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco aereo coordinato contro l’Iran, colpendo siti nucleari, strutture militari e le abitazioni dei suoi leader. La guida suprema, Ali Khamenei, è stata uccisa. In poche ore i Guardiani della rivoluzione hanno chiuso lo stretto di Hormuz, dove passa un quinto del petrolio mondiale.

Diversi missili hanno colpito le basi statunitensi in tutta la regione. Sei militari statunitensi sono morti. In Iran alla fine del primo giorno di guerra la Croce rossa contava 201 morti e 747 feriti in 24 province, un dato che è già aumentato. Com’era prevedibile, al mondo è stato detto di prepararsi all’escalation.