“Siamo abituati a pensare di essere tutti molto egoisti, ma non è così”, dice il filosofo Alain de Botton. “Il problema, anzi, è che siamo una versione ridotta di ciò che potremmo essere proprio perché non pensiamo abbastanza a noi stessi”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore.

