Il “modello tedesco” è in crisi da due anni e, secondo i sondaggi, l’economia è stata una delle priorità su cui i tedeschi hanno votato nelle elezioni anticipate del 23 febbraio. La Cdu/Csu si è imposta come primo partito con quasi il 29 per cento dei voti. Il suo candidato alla cancelleria, Friedrich Merz, dovrà cambiare le cose, anche agli occhi dei partner europei. La salute economica della Germania ha infatti importanti ripercussioni sui paesi vicini.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega la situazione di difficoltà della società tedesca, i progetti di Merz e perché il paese potrebbe dover riformare il suo famoso schuldenbremse (freno al debito) per rilanciare l’economia e aiutare l’intera Unione europea.